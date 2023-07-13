Проект VK "Места" снимет к осени имиджевый ролик про Владимирскую область

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

С 11 по 14 июля во Владимирской области работает съёмочная команда проекта VK «Места». Блогеры Карина Мурашкина и Янгер, а также участники федеральной программы «Больше, чем путешествие» снимают имиджевый ролик про 33 регион. Он должен появиться в сентябре в соцсети ВКонтакте. Команда VK «Места» покажет самые яркие объекты туристской инфраструктуры и расскажет уникальные истории местных жителей.

«Владимирская область славится своей историей и культурой. В ходе наших съёмок мы хотим показать регион в том числе и с молодёжной стороны – рассказать, что здесь есть всё для активного отдыха. А приехать сюда из той же Москвы можно за несколько часов», – отметила руководитель проекта «Места» Ирина Саютина.

Блогеры расскажут о полёте на воздушном шаре и параплане, игре в водное поло на сап-бордах, поездке по бездорожью на УАЗах, прогулке на трициклах и сплаве по реке Судогда. С культурной составляющей региона они познакомятся в «АРТ-колхозе», музее «Старая аптека» и на фабрике владимиро-суздальских узоров. Также в программе запланирована рыбалка на экоферме «Оленьи пруды».