В конкурсе "Самая красивая деревня Владимирской области" участвует 75 деревень

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Во Владимирской филиале РАНХиГС прошло первое заседание организационного комитета конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области-2023». На нем было объявлено, что завершен этап регистрации участников.

Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе начался в июне. В итоге заявились 75 населенных пунктов. Жюри конкурса посетит каждого из участников, познакомится с жителями, оценит внешний вид поселков и деревень, отметит инфраструктуру, комфорт и благоустройство. Традиционно жители подготовят культурную программу, расскажут о своих обычаях и традициях. При выставлении финальных оценок все эти нюансы обязательно будут учтены.

Объезжать села и деревни жюри будет в течение июля и августа. А в начале сентября оргкомитет соберется на следующее заседание, где и определит победителей.