Во Владимирской области местный житель задержан за хранение конопли

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июня сотрудники отделов полиции по Петушинскому району и Гусь-Хрустальному совместными силами задержали 31-летнего жителя Покрова, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Задержали мужчину на территории Гусь-Хрустального, при нем обнаружили 40 граммов марихуаны, а по месту жительства в Покрове в ходе обыска оперативники нашли пластиковый контейнер, в котором хранилось 143 грамма конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков», на время следствия мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.