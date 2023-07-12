Во Владимирской области обнаружены молочные продукты с кишечной палочкой

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за первые шесть месяцев текущего года специалисты ведомства исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям 1117 проб молочной и масложировой продукции.

В результате выяснилось, что 47 проб не соответствовали гигиеническим нормативам.

Оказалось, что среди этих проб 4,9 процентов составила продукция, в которой нашли кишечную палочку, а также другие вредные организмы и дрожжи.

По физико-химическим показателям не соответствовали нормативам 4,5 процентов проб.

В целом же после проверок с прилавков магазинов и со складов было удалено 143 килограмма «молочки».

Всего же за первое полугодие было проведено 35 проверок на предприятиях молочной сферы.