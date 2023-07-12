В Гусь-Хрустальном районе двое подростков пострадали в столкновении мотоциклов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на улице Тракторной 15-летний парень на кроссовом мотоцикле врезался в стоящий на правом краю дороги мопед, которым управлял другой 15-летний юноша.

В результате обоих молодых мотоциклистов доставили в больницу, где врачи оказали им помощь.

По данному факту на родителей парней составили административные протоколы за плохое исполнение родительских обязанностей. В полиции предупреждают, что передача своим детям, не имеющим права управления, мотоциклов и мопедов, наказуема. Управлять ими могут только водители, имеющие права категории не ниже «М» для мопеда и достигшие возраста 16 лет.