В Гусь-Хрустальном отремонтировали разбитую дорогу на улице Энергетическая

Фото: прокуратура Владимирской области

В ходе проведенных надзорным ведомством Гусь-Хрустального было установлено, что дорожное покрытие автомобильной дороги на улице Энергетическая от дома №18 до дома №22 имеет множество колдобин и просадок, ширина которых местами превышала 60 сантиметров.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по результатам проверки было подано исковое заявление в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием обязать городские власти починить эту дорогу.

Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, и теперь решение исполнено, ремонт на улице Энергетическая был проведен.