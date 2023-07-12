В гериатрические отделения Владимирской области пациентов старше 60 лет доставят организованно

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Во Владимирской области министерства здравоохранения и социальной защиты населения договорились о том, чтобы организованно доставлять пациентов старше 60 лет в отделения гериатрии больниц 33 региона. Это должно упростить жизнь пожилым больным.

Теперь система будет работать следующим образом. Больницы и поликлиники региона будут формировать списки на госпитализацию, после чего для группы пациентов организуют трансфер до места лечения. Первый трансфер ожидается уже в июле: пациенты из Селивановского и Судогодского районов поедут на лечение в Уршельскую районную больницу Гусь-Хрустального района. Лечить пенсионеров будут в течение 10-12 дней.

В Минзраве уточнили, что сейчас в 33 регионе гериатрические отделения работают в Уршельской больнице и Ковровской городской больнице №2. Еще два отделения запланированы в больнице №6 города Владимира и в Петушинской районной больнице. А в перспективе на базе горбольницы №7 города Владимира должен быть создан областной координационный центр по гериатрии, физиотерапии и медико-социальной помощи.