Во Владимирской области проверка не нашла нарушений в детском лагере «Олимп»

Фото: Министерство образования и молодежной политики Владимирской области

Ранее телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» раскритиковала областной загородный лагерь «Олимп», расположенный в Собинском районе. По словам Собчак, к ней обратились родители детей из первой смены с жалобами на плохую организацию полдников и проблемы с водой в душевых.

На следующий же день в лагерь выехала проверка во главе с министром образования и молодежной политики Владимирской области Светланой Болтуновой. Были осмотрены жилые корпуса, санузлы и сантехника. Ничего критичного обнаружено не было, вода как горячая, так и холодная, присутствовала. Впрочем, перебои с водой имелись, чего комиссия отрицать не стала, добавив, что всему виной старая система водоснабжения, которую в этом же году обещают привести в порядок. А запах в душевых объяснили повышенным содержанием железа в подаваемой воде.

9 июля в «Олимп» заехала вторая смена.