В Петушинском районе у жителя Костерево украли 245 тысяч рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейские Петушинского района раскрыли кражу 245 тысяч рублей, совершенную у жителя города Костерево.

По версии следствия, в конце мая мужчина пил алкоголь вместе с 26-летним соседом. После того, как сосед ушел, хозяин обнаружил исчезновение денег и обратился к полицейским.

Стражи порядка обнаружили соседа и задержали его. Тот не стал отрицать вину и сознался, что заметил кошелек с крупной суммой, а когда приятель отлучился, достал оттуда часть денег, на которые успел купить две поддержанные легковушки, кроссовки, колонки и наушники.

Часть денег парень уже вернул соседу, машины у него изъяли. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.