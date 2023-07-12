В Суздале на день Огурца ограничат движение и сделают бесплатную парковку

Фото ВСМЗ.

15 июля в Суздале пройдет очередной Праздник Огурца. Организаторы не скрывают, что ждут на мероприятии много гостей из Москвы. И в связи с этим будет много изменений в движении транспорта по городским улицам.

Так как мост на реке Мжара сейчас на ремонте, транспорт «ныряет» в город с объездной ивановской дороги. 15 июля из-за обилия машин этот путь может быть затруднен. В качестве альтернативы организаторы предлагают ехать по юрьев-польской дороге. Следуя по ней из Владимира, в селе Старый Двор нужно повернуть направо на дорогу 17Н-66 и далее через Туртино и Ивановское добраться до Суздаля.

Кроме того, как сообщила администрация Суздаля, с 9 утра и до вечера в городе ограничат движение автомобилей по улицам Пушкарская и Толстого. Обойти этот участок можно будет по восточному объезду города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка, Ленина. Перекрыта будет и улица Кремлёвская.

Для исключения скопления автомобилей на улицах будет организована бесплатная парковка на Суздальском автовокзале. От вокзала до места проведения Праздника огурца и обратно будут ходить бесплатные автобусы с интервалом движения 15 минут.