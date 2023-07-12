Кинотеатр "Художественный" будут восстанавливать за счет областного бюджета

Фото Правительства Владимирской области.

Кинотеатр «Художественный» 10 июля перешел в областную собственность, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Также губернатор пообещал оставить внутри исторического здания именно кинотеатр. По его словам, "Художественный" может стать местом, где будут показывать лучшие отечественные киноленты.

«Планируем отреставрировать кинотеатр и использовать его по назначению. Он будет передан в оперативное управление областному «Киноцентру». Конечно, восстановление «Художки» займёт время. Здание было построено в 1788 году. Это объект культурного наследия регионального значения. Пустует уже 10 лет. После завершения процедуры передачи здания из муниципальной в областную собственность нужна будет подготовка, экспертиза и согласование проектно-сметной документации», написал Авдеев.

Уже известно, что кинотеатр будет полностью восстановлен за счет средств областного и федерального бюджетов. Напомним, что администрация города Владимира многократного пыталась придумать что-то с "Художкой", но ни концессии, ни аренды, ни другие формы взаимодействия с бизнесом не помогли кинотеатру. Теперь спасти его пытается Правительство области.