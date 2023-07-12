Во Владимире на СВО проводили еще 32 добровольца

Фото: правительство Владимирской области

Во Владимирской области проводили в зону СВО еще 32 добровольцев. Произошло это 11 июля.

Как сообщает правительство Владимирской области, проводить добровольцев приехали не только их родные и близкие, но также министр региональной безопасности Серегй Полузин, сенатор Ольга Хохлова и другие представители властей.

Все они поблагодарили бойцов за принятое решение и пожелали им всего самого наилучшего. Также региональные власти заверили, что принимают усилия по поддержке как самих бойцов, так и их семей.