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НовостиОбщество12 июля 2023 8:17

Во Владимире на СВО проводили еще 32 добровольца

Более трех десятков жителей разных районов региона отправились в учебные подразделения
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Во Владимирской области проводили в зону СВО еще 32 добровольцев. Произошло это 11 июля.

Как сообщает правительство Владимирской области, проводить добровольцев приехали не только их родные и близкие, но также министр региональной безопасности Серегй Полузин, сенатор Ольга Хохлова и другие представители властей.

Все они поблагодарили бойцов за принятое решение и пожелали им всего самого наилучшего. Также региональные власти заверили, что принимают усилия по поддержке как самих бойцов, так и их семей.