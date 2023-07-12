В Александрове подрядчик сорвал сроки возведения автомобильной дороги

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровской городской прокуратурой проведена проверка в сфере исполнения законодательства о контрактной системе, в ходе которой было установлено, что при строительстве дороги на улице 2-я Алексеевская города Александрова сроки были нарушены более чем на полтора месяца.

Причем участки на 2-й Алексеевской выделялись многодетным семьям для строительства жилых домов, так что дорога имеет особую значимость.

По итогам проверки на директора подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 204 тысячи рублей.

Сейчас строительство дороги завершено.