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НовостиОбщество12 июля 2023 6:07

В микрорайоне Владимира Сновицы-Веризино началось строительство школы

В микрорайоне Владимира Сновицы-Веризино началось строительство школы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: телеграм-канал губернатора Владимирской области Александр Авдеева

Фото: телеграм-канал губернатора Владимирской области Александр Авдеева

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на стройплощадке идут работы. Соответствующие фотографии глава региона выложил в своем телеграм-канале. Строить школу начали в июне, ее вместимость составит 1100 мест. Завершить возведение образовательного учреждения строители должны в сентябре 2024 года.

В школе оборудуют два закрытых бассейна, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотеку и зал хореографии.