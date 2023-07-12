В микрорайоне Владимира Сновицы-Веризино началось строительство школы

Фото: телеграм-канал губернатора Владимирской области Александр Авдеева

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на стройплощадке идут работы. Соответствующие фотографии глава региона выложил в своем телеграм-канале. Строить школу начали в июне, ее вместимость составит 1100 мест. Завершить возведение образовательного учреждения строители должны в сентябре 2024 года.

В школе оборудуют два закрытых бассейна, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотеку и зал хореографии.