Чиновников Владимирской области заставят пересесть на отечественные автомобили

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11 июля в Госдуме РФ выступил с докладом о бюджете 2022 года министр финансов Антон Силуанов. И он при этом рассказал и о будущих планах министерства. В частности, о желании пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. Подробности об этом передал депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

"Силуанов заверил, что Минфин в ближайшее время подготовит все необходимые нормативные акты, чтобы при госзакупках было четко прописано — машина должна быть отечественная или с высоким уровнем локализации производства комплектующих. Также он сказал, что сотрудники Минфина также пересядут на наши машины", написал Алексей Говырин у себя в телеграм-канале.

Кроме того, Алексей Говырин добавил, что все бюджетные учреждения, госкорпорации и органы власти, от федеральных до муниципальных, должны при госзакупках ориентироваться на отечественный автопром. То есть владимирские чиновники тоже должны теперь пересесть на "Лады" и "Нивы".