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НовостиОбщество12 июля 2023 5:58

Во Владимире Золотые ворота обнесли ограждением на время реставрации

Бетонные блоки установили по периметру памятника ЮНЕСКО
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Антон ТУШИН

Жители областного центра заметили, что Золотые ворота вечером 11 июня обнесли ограждением в виде бетонных блоков и деревянных конструкций с дорожными знаками, предупреждающими о ремонтных работах.

Официальных комментариев по этому поводу от властей пока не было, однако стоит полагать, что ограждения установили подрядчики, которым предстоит провести реконструкцию Золотых ворот. Ранее эти работы анонсировал глава города Владимира Дмитрий Наумов.

Горожане отметили, что частично бетонные блоки поставили на проезжей части, однако пока серьезных пробок из-за этого не произошло.