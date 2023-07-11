Во Владимирской области впервые в 2023 году зафиксировали африканскую чуму свиней

. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как сообщает Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных, очаг африканской чумы свиней возник в подсобном хозяйстве в селе Троицко-Никольское.

Оттуда 10 июля поступило сообщение, что у местной жительницы заболела и умерла свинья. Прибывшие ветеринары осмотрели поголовье, вскрыли труп и отобрали материал на исследование, который направили в ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория».

В ходе исследования наличие африканской чумы свиней подтвердилось. В связи с этим на территории хозяйства установлен карантин, территорию в радиусе 20 километров объявили зоной, угрожаемой по АЧС. Сейчас специалисты проводят мероприятия, направленные на то, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания.

О подозрении на АЧС местных жителей просят немедленно сообщать в Ковровскую РайСББЖ по телефонам 8-(49232) 2-14-20, 2-27-49, либо по адресу: город Ковров, улица Першутова, дом 45.