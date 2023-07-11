Жители Владимирской области стали реже обращаться в ломбарды, но должны им 305 млн рублей

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Владимирское отделение Центробанка России сообщило, что жители 33 региона стали реже обращаться в ломбарды. В первые три месяца 2023 года они оформили в ломбардах 15,5 тысяч займов на 207 млн рублей. Для сравнения в первом квартале 2022 года число заключенных договоров было меньше на четверть, а их объем — меньше на 28%.

При этом средняя сумма займа в ломбарде составила 13,4 тысячи рублей. Чаще всего граждане получают деньги под залог имущества, например, бытовой техники, ювелирных и меховых изделий. Сдают туда вещи чаще всего женщины в возрасте от 45 лет. И как правило срок займа не превышает месяца.

Напомним, что всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 ломбардов, а также действует 53 офиса компаний, зарегистрированных в других регионах. На 1 апреля 2023 года жители региона были должны ломбардам 305 млн рублей.