В Муроме 160 лет назад началось строительство городской водонапорной башни

Водонапорная башня в Муроме. Фото с сайта МБУ "Отдел туризма" округа Муром

11 июля 2023 года исполняется ровно 160 лет с начала строительства одной из главных достопримечательностей Мурома — водонапорной башни, расположенной на пересечении улиц Советская и Ленина.

Построили ее по инициативе и на средства градоначальника Алексея Ермакова, а первый камень, согласно сведениям краеведов, был заложен 11 июля 1863 года, ровно 160 лет назад. В честь Ермакова и назвали башню, однако сами муромляне между собой говорят просто: «У водонапорной башни».

Как уточняют в Муромском историко-художественном музее, открытие башни состоялось 26 августа 1864 года. Благодаря возведению этого объекта муромлянам не пришлось ходить за водой на Оку, что было весьма неудобно. По указу Алексея Ермакова, горожане могли пользоваться водой из башни совершенно бесплатно, сдавать сооружение в аренду ради извлечения прибыли запрещалось.

В настоящее время из башни тоже можно взять воду, специально для этого в нее поступает вода из артезианской скважины. Ранее этот ключик закрывали, но возобновили подачу воды еще в 2008 году.