В Юрьев-Польском трое сотрудников завода обвиняются в крупном мошенничестве

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи регионального главка полиции завершили расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствие, 42, 44 и 45-летние сотрудники завода из Юрьев-Польского района разработали схему, благодаря которой получили крупные суммы. Так, один из мужчин, имевший соответствующие полномочия, оформлял документы на заказ электротоваров для нужд завода, внося ложные данные о том, что эти товары действительно нужны.

Двое других передавали ему данные об организациях, которые якобы должны были эти товары поставлять, и сведения о них вносились в документы. Затем на счета данных фирм переводились деньги, но на самом деле никаких поставок не было, а суммы со счетов затем делились фигурантами. Таким образом с 2016 по 2018 год им удалось похитить у завода 9 миллионов рублей.

По уголовному делу, содержащему 31 том, было проведено более 20 бухгалтерских и компьютерных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей. У обвиняемых арестовано имущество на 10 миллионов рублей. На время следствия заводчан отпустили под подписку о невыезде.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать суд.