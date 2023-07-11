В Гусь-Хрустальном районе прокуратура обнаружила бесхозный газопровод

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального проведена проверка соблюдения законодательства о собственности в отношении объектов газоснабжения. Проверяли Купреевское сельское поселение.

В ходе мероприятий было установлено что в селе Клопь имеются газопровод протяженностью более 6 километров, а также газораспределительная станция, которые никому не принадлежат. При этом поселковая администрация не торопилась признавать их бесхозяйными и принимать на учет.

В связи с этим ответственного за газопровод не было, что ставило газопровод и всю округу под угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав поставить на учет газопровод и газораспределительную станцию на учет в качестве бесхозяйных объектов. Суд это требование удовлетворил, и теперь решение исполнено.