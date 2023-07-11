Во Владимире в медучреждение отправили мужчину, бившего на улице женщин

Фото: кадр с видео. Группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, сотрудниками полиции был задержан мужчина, которого обвиняют в нанесении ударов ни в чем неповинным женщинам, которые оказались на его пути.

В соцсетях Владимира в последние дни представительницы прекрасного пола несколько раз писали о том, что некий мужчина подходил к ним посреди улицы и внезапно бил кулаком по лицу. Видеозаписи с этими поступками попали и в паблики.

В полицию Владимира поступило несколько подобных обращений, которые были зарегистрированы. В ходе работы по материалам полицейские вышли на след подозреваемого, которого нашли и задержали.

Сейчас мужчину поместили в специализированное медучреждение.