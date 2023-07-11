Владимирский борец Савелий Виноградов завоевал бронзу первенства Европы

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Спортсмен из Владимира Савелий Виноградов в составе сборной России по греко-римской борьбе принял участие в первенстве Европы и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.

На соревнованиях нашу страну представляли 39 спортсменов. В общей сложности национальная сборная завоевала 20 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей: среди наших спортсменов 9 победителей в вольной борьбе, 6 – в женской борьбе и 5 – в греко-римской. Владимирский борец в поединке со спортсменом из Грузии за 3 место выиграл со счётом 10:2.

На территории Владимирской области спортивной борьбой занимаются 2220 человек. В 5 спортивных школах и 3 спортивных школах олимпийского резерва открыты отделения по спортивной борьбе.