Врачи БСП города Владимира спасли жизнь полицейскому

. Фото: Полина Немчинова

Минздрав Владимирской области сообщил о случае героического спасения жизни полицейского врачами БСП города Владимира. Как говорят медики, мужчину буквально собирали по частям, так как после того, как он попал в ДТП, у него не было ни одного органа и системы, которые бы не получили повреждения.

Авария произошла в апреле 2023 года. Полицейский после завершения рабочего дня собирался ехать домой. И по дороге домой попал в аварию. В его "Ладу" на огромной скорости врезался автомобиль, водитель которого был пьян и пытался скрыться от погони со стороны сотрудников ГИБДД. Капитана полиции доставили в БСП.

У пострадавшего был поврежден головной мозг, органы грудной клетки, органы брюшной полости, переломы костей, перелом черепа и позвоночника, ушибы обоих легких и сердца. Как следствие, у мужчины развился тяжелый травматический шок. Мужчину могла спасти только операция, которая в итоге длилась 4 часа. Мужчину спасли, сейчас он проходит реабилитацию и планирует вернуться к работе.

Вот, кто спас полицейского:

- Анна Савельева, врач-анестезиолог-реаниматолог;

- Евгений Бодренок, врач-травматолог-ортопед операционного отделения для противошоковых мероприятий;

- Артем Пономарев, врач-хирург хирургического отделения №1;

- Марина Наумова, медицинская сестра хирургического отделения №1.