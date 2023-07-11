В Гусь-Хрустальном пристав обвинен в попытке продажи психотропных веществ

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщают УФСБ России по Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, 24-летний судебный пристав из Гусь-Хрустального района был задержан за хранение наркотиков без цели сбыта, а также за покушение на сбыт психотропных веществ.

По версии следствия, в июне текущего года парень купил 2,56 грамма гашиша, а также 15 свертков с психотропным веществом массой 12,8 грамма.

Через некоторое время свертки судебный пристав спрятал в закладки в лесу для последующей продажи, однако после этого был задержан сотрудниками регионального главка УФСБ и полиции Гусь-Хрустального, вещества у парня изъяли.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела, расследование продолжается.