Во Владимире жильцам аварийного дома суд увеличил выкупную стоимость квартиры

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, ранее Фрунзенский районный суд Владимира удовлетворил требования горадминистрации о принудительном изъятии с выплатой компенсации квартиры у брата и сестры, находящейся в аварийном доме.

Общая выкупная стоимость составила около 3 миллионов рублей, но сумма компенсации за не проведенный капитальный ремонт включена не была. При этом с 1958 дома это здание не ремонтировали капитально ни разу, что привело к его разрушению и к снижению рыночной стоимости помещений. В связи с этим прокурор внес апелляционное представление, и дело пересмотрел Владимирский областной суд.

Вторая инстанция назначила дополнительную экспертизу, после которой сумма была увеличена более чем на один миллион рублей.

Владимирский областной суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и изменил решение Фрунзенского районного суда, увеличив стоимость жилья на указанную сумму.

Решение суда было исполнено, и хозяева получили требуемые деньги.