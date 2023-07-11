Жители Владимирской области стали больше есть шоколада

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 июля празднуется Всемирный день шоколада. И в связи с этим Владимирстат опубликовал занимательную статистику, посвященную тому, сколько шоколада едят владимирцы.

Оказалось, что много - среднестатистический житель Владимирской области за год съедает больше 6 кг шоколада. В 2021 году на одного человека приходилось по 6,1 кг шоколадных конфет и шоколада. При этом за последние пять лет жители региона стали больше налегать на шоколад, так как еще в 2017 году один владимирец съедал в год 5,4 кг этого вида десерта.

При этом горожане потребляют больше шоколада, чем жители сельской местности: 6 кг против 4,7 кг. Кстати, судя по результатам Выборочного наблюдения рациона питания населения, проведенного в 2018 году, тягу к сладкому через шоколад и конфеты удовлетворяли 33,5% жителей 33 региона. Женщины чаще мужчины употребляли шоколад и конфеты – 36,9% против 29,2%.