Во Владимире прокуратура обнаружила массу нарушений на детских площадках

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что многие детские площадки не отвечают требованиям безопасности.

Например, многие из них, находящиеся у домов по улицам Горького, Кирово, Белоконской, Полины Осипенко и Михайловской не имели ударопоглощающего покрытия, а управляющие компании не спешили их восстанавливать.

Местами на площадках отсутствовали отдельные элементы аттракционов. Например, у дома №125 по улице Горького вместо спортивных колец висели лишь цепи, а держателей не оказалось. Кроме того, тут же не нашлось кольцо для баскетбола.

Кое-где оказались сломанные качели и карусели и прочее спортивное оборудование.

Также прокуроры заметили, что практически везде краска на детских площадках облупилась.

По итогам проверки 13 управляющим компаниям внесены представления, сейчас уже приняты меры по восстановлению объектов. Полное устранение недостатков находится на контроле городской прокуратуры.