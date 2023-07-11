Во Владимирской области отменили особый противопожарный режим

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас главное не запутаться. Во Владимирской области отменён особый противопожарный режим, но продолжает действовать пожароопасный сезон. Что это значит? Это значит, что рисков для природных ландшафтов во Владимирской области не наблюдается, но сохраняются требования пожарной безопасности.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, теперь можно на даче и огороде жарить шашлыки, но с условиями. Так, мангал надо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от строений. В радиусе 2 метров от мангала не должно быть никакого мусора, сухой растительности и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Также теперь можно сжигать мусор и сухостой, но только строго по инструкции. А за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В МЧС напомнили, что с начала года во Владимирской области произошёл 31 лесной пожар и 356 палов сухой травы.