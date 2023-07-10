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НовостиПроисшествия10 июля 2023 13:14

В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись самосвал и легковушка

Авария произошла утром 8 июля по направлению в сторону Иваново
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 10.30на 255 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 63-летний водитель самосвала «КамАЗ» не учел дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении «Ладу» под управлением 74-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал пожилой водитель легковушки. К счастью, травмы оказались не сильными, после оказания медпомощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.