В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись самосвал и легковушка

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 10.30на 255 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 63-летний водитель самосвала «КамАЗ» не учел дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении «Ладу» под управлением 74-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал пожилой водитель легковушки. К счастью, травмы оказались не сильными, после оказания медпомощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.