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НовостиОбщество10 июля 2023 11:45

Во Владимире 18 новых автобусов вышли на линии

Еще 12 машин ждут своего часа
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

10 июля 18 новых автобусов из 30, полученных по договору лизинга компанией "Владимирпассажиртранс", вышли в свой первый рейс на улицы города Владимира. Речь идет об автобусах ЛиАЗ 5292, что поступили в областную столицу в конце июня.

В частности, они работали на линиях маршрута №55. Еще 12 автобусов из первой партии пока ждут своего часа. А в целом по программе лизинга в областной центр должно поступить еще 70 машин.

Напомним, что также небольшое обновление ждет и троллейбусный парк города. До конца этой недели ожидается поставка еще двух троллейбусов из четырех. Первые два уже стоят в депо. После проведения необходимых подготовительных работ новые троллейбусы выйдут на городские маршруты.