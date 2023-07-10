Во Владимире 18 новых автобусов вышли на линии

Фото администрации города Владимира.

10 июля 18 новых автобусов из 30, полученных по договору лизинга компанией "Владимирпассажиртранс", вышли в свой первый рейс на улицы города Владимира. Речь идет об автобусах ЛиАЗ 5292, что поступили в областную столицу в конце июня.

В частности, они работали на линиях маршрута №55. Еще 12 автобусов из первой партии пока ждут своего часа. А в целом по программе лизинга в областной центр должно поступить еще 70 машин.

Напомним, что также небольшое обновление ждет и троллейбусный парк города. До конца этой недели ожидается поставка еще двух троллейбусов из четырех. Первые два уже стоят в депо. После проведения необходимых подготовительных работ новые троллейбусы выйдут на городские маршруты.