Во Владимирской области могут увеличить штрафы за заросли борщевика до 700 тысяч

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей вновь коснулся темы зарастания полей 33 региона борщевиком.У себя в телеграм-канале он написал, что местами вдоль дорог просто заросли этого растения.

В связи с этим он написал, что в Госдуме подготовлены законопроекты, направленные на борьбу с борщевиком. Во-первых, предлагается закрепить в земельном кодексе применительно к борщевику понятие «инвазивное растение». Кроме того, по мнению Говырина, нужно, чтобы каждый владелец ответственно относился к земле. А тех, кто не борется с ядовитым растением на своих участках, придётся штрафовать.

«Предлагается на федеральном уровне ввести санкции за зарастание земли борщевиком. Эта мера воздействия коснётся и частных лиц, и организаций во всех регионах. Штраф для физических лиц может быть до 50 тыс. рублей, для должностных — до 100 тыс. рублей. Санкции для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей», написал Алексей Говырин, добавив, что поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2024 года.