Во Владимирской области за минувшие выходные утонули два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 8 июля поступило сообщение из деревни Степаньково, где в местном пруду, не предназначенном для купания, утонул 35-летний мужчина. По предварительным данным, он купался в нетрезвом виде. Его тело извлекли из воды сотрудники спасательной станции Мурома.

А 9 июля тревожное сообщение поступило из Собинского района, где на реке Колокша обнаружили тело мужчины, личность которого установить не удалось. Сейчас обстоятельства его гибели выясняют правоохранительные органы.

Также несколько инцидентов произошло на минувшей неделе — 5 июля из пруда на улице Комиссарова во Владимире извлекли тело 64-летней женщины, обстоятельства ее гибели также уточняют следователи, а 7 июля в Суздальском районе в реке Нерль у поселка Боголюбово обнаружили тело 67-летнего гражданина. По предварительной информации, он купался в неустановленном месте в нетрезвом состоянии.

Всего с начала купального сезона во Владимирской области погибли 13 человек, с начала года утонуло уже 15 граждан.