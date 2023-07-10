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НовостиОбщество10 июля 2023 10:45

Во Владимирской области экс-заместителя начальника Т-1 будут судить за взятки

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области в суд передано дело в отношении бывшего заместителя начальника тюрьмы ФКУ Т-1, что располагается в Петушинском районе. Мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, следствие уверено, что в период с ноября 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый получал от подчиненных деньги за предоставление права не выходить на работу. При этом в табелях учета рабочего времени проставлялись сведения, что они находились на службе.

При этом в сентябре 2022 года в отношении обвиняемого завершился другой суд, на котором его признали виновным в хищении с использованием своего служебного положения. Тогда приговор суда был такой – лишить права занимать должности на госслужбе на срок 2 года 6 месяцев. И вот теперь будет новый суд. Кстати, в ходе допросов вину обвиняемый признал. Дело будет рассматриваться в Петушинском районном суде.