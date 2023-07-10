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НовостиОбщество10 июля 2023 10:25

Во Владимирской области завершается выдвижение кандидатов на выборы депутатов

Сами выборы состоятся в сентябре
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила Избирательная комиссия Владимирской области, 10 июля в 18.00 завершается выдвижение кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области.

В целом по региону будут избирать также городские, районные и сельские советы, ожидается проведение 20 избирательных кампаний.

Что касается этапа регистрации кандидатов, то он продлится несколько дольше, и завершится 26 июля в 18.00.

Выборы в регионе нынешней осенью пройдут также в дистанционном формате, за своего кандидата можно будет отдать голос в интернете с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября.