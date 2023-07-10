Во Владимире экс-замдиректора ДИЗО признали виновной в получении крупной взятки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Оксане Власенко и экс-руководителю активных продаж ООО «Турцентр» Татьяны Савельевой.

Первую признали виновной в получении крупной взятке, вторую в ее передаче.

Судом установлено, что в 2019 году Татьяна Савельева предложила своему директору заключить госконтракт на организацию фестиваля медовухи в Суздале и получила разрешение.

После этого она договорилась с Оксаной Власенко о передаче взятки за победу в конкурсе, а та, будучи председателем комиссии по осуществлению закупок для нужд Владимирской области, отклонила заявки трех конкурентов фирмы Савельевой, что дало той возможность победить. Поэтому 5 ноября 2019 года между ООО «Турцентр» и администрацией региона был заключен контракт на организацию фестиваля на сумму 3,3 миллиона рублей.

Вместе с тем, в деле участвовала еще и фирма ООО «Олимп», директор которой выступила посредником в передаче взятки. Она подготовила фиктивный договор якобы на оказание информационно-консультационных услуг. На самом деле это было прикрытием. Введенный в заблуждение главный бухгалтер «Турцентра» перевел на счет «Олимпа» 300 тысяч рублей, которые затем передали Власенко.

С учетом всех обстоятельств дела, а также учитывая уже вынесенные Оксане Власенко приговоры по обвинению в получении пяти взяток, суд признал ее виновной и приговорил к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 11,5 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие госдолжности на 8 лет.

Савельеву приговорили к 5 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом в 4,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.