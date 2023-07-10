В Кольчугино ликвидирован пожар на четвертом этаже многоквартирного дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.15 диспетчеру пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в пятиэтажном доме на улице Добровольского, 15.

На место ЧП тут же выехали 11 сотрудников МЧС на пяти машинах. К моменту их прибытия из окна четвертого этажа валил густой дым. При помощи автолестницы пожарным удалось попасть в квартиру и локализовать пламя, не дав ему разойтись. Общая выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра, никто из людей не пострадал. Во время тушения спасено два человека.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.