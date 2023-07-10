Во Владимирской области за последнюю неделю обнаружили 15 боррелиозных клещей

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что к ним, а также в больницы региона за прошедшую неделю обратилось 126 человек, в том числе 28 детей. Все они жаловались на укусы клещей.

После лабораторных исследований удалось установить, что в 15 случаях на людях находились клещи, которые переносят клещевой боррелиоз. При этом случаев заражения клещевым энцефалитом пока в регионе не зафиксировано. Всего же с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) с укусами клещей в больницы обратился 1591 человек, в том числе 413 детей.

В Роспотребнадзоре назвали районы, где клещи встречались пока чаще всего. Лидирует Александровский район – там зафиксировано 332 случая присасывания клеща к человеку. Далее следует Ковровский район (237), Муромский район (210), Гусь-Хрустальный район (144), Петушинский район (96).