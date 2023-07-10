Делегация Правительства Владимирской области отправилась на форум "Иннопром"

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в телеграм-канале, что делегация Правительства 33 региона во главе с ним работает с 10 июля на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге.

Иннопром - это международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус. В выставке участвуют российские и зарубежные компании, представляющие свои инновационные разработки и проекты. Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

«Делегация Владимирской области как минимум за последние 3 года здесь впервые. Сейчас самое время устанавливать контакты, ведь Владимир и Екатеринбург уже в следующем году станут ближе благодаря открытию движения по трассе М-12 «Восток», сообщил Александр Авдеев и пообещал делиться новостями с форума.