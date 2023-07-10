Во Владимирской области на текущей неделе ожидается ухудшение погоды

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 июля в регионе ожидается кратковременный дождь, и лишь на востоке он окажется сильным. Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.

В ночь на 11 июля температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, днем эта отметка немного поднимется — от +14 до +19 градусов. Причем местами ожидаются умереныне дожди, а ветер продолжит дуть с севера с той же скоростью.

В ночь на 12 июля температура снизится до значений от +7 до +12 градусов, днем станет немного теплее — от +13 до +18 градусов. Все еще ожидаются небольшие дожди, а ветер подует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу, до значений выше +20 градусов воздух разогреется только на выходные.