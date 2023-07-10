Во Владимирской области в июне потерялись 16 детей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области, в июне им поступило 52 заявки, из которых 27 человек были заявлены потерявшимися на природе, остальные 25 человек — в городе.

Живыми были найдены 39 человек, погибшими четверо, остальные пока разыскиваются.

В числе потерявшихся оказалось и 16 несовершеннолетних. К счастью, все они были найдены живыми.

В целом в ПСО «Лиза Алерт» Владимирской области с начала года по конец июня поступило 219 заявок, 191 человек найден живым, погибшими обнаружены 16 граждан. За это время в целом пропали 49 детей, но всех их благополучно разыскали живыми и здоровыми.