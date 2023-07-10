Во Владимире пьяный водитель легковушки врезался в грузовую машину

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 02.20 «Лада» девяносто девятой модели не справился с управлением и врезался в припаркованный у дома №8 по Ново-Ямскому переулку грузовик марки «Мерседес».

В результате водитель, которым оказался 34-летний мужчина, получил травмы, прибывшая бригада «скорой» оказала ему медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии опьянения.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.