Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:26

Во Владимире пьяный водитель легковушки врезался в грузовую машину

Авария случилась в ночь на 9 июня в Ново-Ямском переулке
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 02.20 «Лада» девяносто девятой модели не справился с управлением и врезался в припаркованный у дома №8 по Ново-Ямскому переулку грузовик марки «Мерседес».

В результате водитель, которым оказался 34-летний мужчина, получил травмы, прибывшая бригада «скорой» оказала ему медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии опьянения.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.