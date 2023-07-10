Во Владимире мужчина пошел в прокуратуру из-за незаконного транспортного налога

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Во Владимире налоговая служба начислила мужчине транспортный налог в размере свыше 10 тысячи рублей за дегковой автомобиль ГАЗ-2217. И казалось бы, что такого? Да только вот мужчина был освобожден от уплаты налога да ему еще и напутали в квитанции.

Житель Владимира, кстати, не растерялся. Он пошел в прокуратуру. И там начали проверку. В итоге, было установлено, что мужчина имеет льготу на оплату транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 110 лошадиных сил. Причем он полностью освобождается от его уплаты. Таким образом, ему вообще не должна была приходить квитанция.

Квитанцию же из налоговой прислали потому, что там посчитали, что ГАЗ-2217 относится к типу транспортного средства «Автобусы». А значит и льгота не действует. Как "Газель" можно было посчитать автобусом, в прокуратуре не уточнили. В итоге, после обращения прокуратуры в налоговую, мужчине сделали возврат транспортного налога.