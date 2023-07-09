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НовостиОбщество9 июля 2023 14:11

В водоемы Владимирской области выпустили 1425 особей молодняка кряквы

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из официальной группы Госохотинспекции Владимирской области в ВК.

Фото из официальной группы Госохотинспекции Владимирской области в ВК.

Сотрудники Госохотинспекции Владимирской области выпустили молодняк кряквы в дикую природу.

5 июля 2023 года в рамках реализации государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области» представители инспекции отпустили уток в водоемы сразу пяти районов 33 региона.

Всего на водоемах Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского районов стали жить 1425 особей молодняка кряквы. Все водоемы находятся на территории заказников. Мероприятия эти стандартные, проводятся ежегодно и нужны для того, чтобы популяция данного вида не снижалась в результате действий охотников.