Владимирская область остается неблагополучной по бешенству из-за лисиц и собак

. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ГБУ "Владимирская областная СББЖ" сообщает, что Владимирская область остается в числе регионов, считающихся неблагополучными по бешенству. При этом виноваты в этом, как дикие, так и домашние животные.

Согласно официальной статистике за первое полугодие 2023 года, во Владимирской области было выявлено 29 случаев бешенства. В 16 случаях болезнь выявляли у диких животных (15 лисиц и одна енотовидная собака), еще 13 раз бешенство находили у домашних животных (всегда это были собаки). Последний случай был зафиксирован в начале июля, когда бешенством заразилась собака из села Ковардицы Муромского района. Что наиболее печально, болезни можно было бы избежать, однако хозяева не привили вовремя собаку. В итоге, карантин.

Сотрудники региональной СББЖ напоминают, что единственной защитой от бешенства является прививка. Причем делать ее нужно сразу же после того, как вас укусило животное, иначе человек может умереть.