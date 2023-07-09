Во Владимирской области с 9 июля резко похолодает и начнутся ливни

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики из 33 региона прогнозируют очередную смену погоды. Во Владимирскую область 9 июля придет циклон, который принесет с собой сначала прохладу, а затем и ливни.

Уже в воскресенье к вечеру температура воздуха снизится до +18 градусов, будет пасмурно. Такая же погода сохранится и в понедельник, 10 июля. При пасмурной погоде столбик термометра будет колебаться в районе +15... +18 градусов.

А с 11 июля погода окончательно испортится. Станет холодно (10-13 градусов тепла), начнутся ливни. Синоптики предполагают, что в период с 11 по 13 июля в областном центре выпадет более 45 миллиметров осадков. Также проблемы возникнут у метеочувствительных людей, так как приход циклона будет сопровождаться магнитными бурями.