В Александрове в день ГИБДД ВАЗовскую "копейку" сделали памятником

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Владимирской области.

3 июля во Владимирской области прошло множество торжественных мероприятий, посвященных празднованию дня ГИБДД. Наиболее неординарно праздник отметили в Александрове.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, здесь помимо того, что отряд юных инспекторов из средней школы №4 города Александрова, подготовил для сотрудников ГИБДД поздравительные стихи и песни, было решено увековечить память о самом востребованном транспортном средстве советской милиции – автомобиле ВАЗ-2101, который стоял на вооружении ГАИ с 1972 по 1976 год.

Машину в цветах советской милиции, с мигалками и яркой надписью на капоте "ГАИ" поставили на пьедестал. Кстати, в реставрацию экспоната внесли свой вклад сотрудники ОГИБДД, ветераны службы и члены народной дружины.