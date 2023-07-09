Во Владимирской области компания более 6 лет поила деревни без лицензии

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Прокуратура Судогодского района обнаружила во Владимирской области компанию, которая обслуживала артезианские скважины в окрестных деревнях без лицензии.

Как уточнила в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, компания ООО "Комстройсервис", которая эксплуатировала артезианские скважины в деревнях Головино, Сойма и Ильино и поставляла местным жителям воду, делала это незаконно, так как срок действия ее лицензии на право пользования недрами истек более 6 лет назад. А новую в компании не удосужились получить.

И хотя данное нарушение кажется безобидным, в прокуратуре заявили, что это не так. Так как лицензию можно получить только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии воды в источниках санитарным нормам. А значит, что если нет лицензии, то и качество воды подтвердить нельзя. Плюс бесконтрольный забор воды из артезианских скважин может повлечь причинение вреда водному горизонту.

На компанию завели административное дело по статье "пользование недрами в отсутствие лицензии".