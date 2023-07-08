Залатать ямы на дорогах Мурома решили только после решения суда

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муромская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Оказалось, на дорогах округа Муром множество повреждений дорожного покрытия, в том числе в виде ям и просадок. Например, ямы есть на дорогах по улицам Свердлова, Дзержинского, Куйбышева и Артема.

Прокурор обратился в Муромский городской суд с административными исковыми заявлениями к МБУ «Дорожное хозяйство» с требованием устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил его требования, теперь городская прокуратура контролирует ремонт дорог, который обязали провести дорожников.