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НовостиОбщество8 июля 2023 15:13

Залатать ямы на дорогах Мурома решили только после решения суда

Ремонта городских дорог добивалась прокуратура
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муромская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Оказалось, на дорогах округа Муром множество повреждений дорожного покрытия, в том числе в виде ям и просадок. Например, ямы есть на дорогах по улицам Свердлова, Дзержинского, Куйбышева и Артема.

Прокурор обратился в Муромский городской суд с административными исковыми заявлениями к МБУ «Дорожное хозяйство» с требованием устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил его требования, теперь городская прокуратура контролирует ремонт дорог, который обязали провести дорожников.