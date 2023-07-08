Находившаяся на грани закрытия больница в Суздальском районе получила лицензию

Министерство здравоохранения Владимирской области

Стародворская больница Суздальского района, в начале зимы находившаяся на грани закрытия, получила лицензию на оказание медицинской помощи по профилям: педиатрия, терапия (в том числе терапевтического дневного стационара на четыре койки), а также на вакцинацию и лечебное дело (доврачебная медицинская помощь). Для этого пришлось отремонтировать ее первый этаж.

Теперь больницу ждет капитальный ремонт. В прошлом году из областного бюджета выделили деньги на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту двухэтажного здания, сейчас проектно-сметная документация передана в экспертизу.

Заключение экспертов должно быть готово в сентябре, а капитальный ремонт начнется в этом году. Запланирован ремонт кровли и помещений отделения скорой помощи, который завершат в 2024 году. На втором этаже возобновит работу стационар. Также на следующий год запланировано благоустройство территории вокруг больницы. Сколько денег потребуется на приведение больницы в порядок в областном Минздраве не сообщают.